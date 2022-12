Macron warnt bei Staatsbesuch in den USA vor Spaltung des Westens

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bei seinem Staatsbesuch in den USA das Bündnis beider Staaten als "stärker als alles andere" gewürdigt. Man müsse versuchen, der historischen Bedeutung der Partnerschaft auch in Zukunft gerecht zu werden, sagte er bei einer Rede in der französischen Botschaft in Washington. Er warnte zugleich vor einer Spaltung des Westens.