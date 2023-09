Macron und Steinmeier bei Staatsbegräbnis von Napolitano

Die Beerdigung wird in Form einer nicht-religiösen Zeremonie im Hauptsaal der Abgeordnetenkammer in Rom stattfinden. Sie beginnt um 11.30 Uhr. Altbundespräsident Heinz Fischer vertritt Österreich bei dem am Dienstag in Rom geplanten Staatsbegräbnis des am Freitag verstorbenen ehemaligen italienischen Staatschefs Giorgio Napolitano. Fischers Amtszeit fiel mit jener Napolitanos zusammen, die beiden Politiker waren gut befreundet.

Mehrere Persönlichkeiten aus dem Ausland werden an der Abschiedsfeier in der Abgeordnetenkammer teilnehmen, darunter der ehemalige französischen Präsident Francois Holland, der albanische Premierminister Edi Rama und der portugiesische Altpräsident Aníbal António Cavaco Silva. Die Zeremonie wird live von Rai 1 und auf Großbildschirmen auf dem Platz vor dem Parlament übertragen. Erwartet werden die Ansprachen mehrerer Persönlichkeiten, darunter der ehemaligen italienischen Regierungschefs Giuliano Amato und Paolo Gentiloni. Erwartet wird der amtierende italienische Präsident Sergio Mattarella.

Napolitanos Leichnam wurde im Senat aufgebahrt. Zahlreiche Persönlichkeiten strömten seit Sonntag zum Senat, um dem im Alter von 98 Jahren verstorbenen Napolitano die letzte Ehre zu erweisen, zu ihnen zählte unerwartet auch Papst Franziskus. Bisher hatte noch kein Papst den Senat in Rom besucht.

Napolitanos Trauerzeremonie ist das zweite Staatsbegräbnis in Italien binnen drei Monaten. Im Juni hatte in Mailand das Staatsbegräbnis für den im Juni verstorbenen Expremier Silvio Berlusconi stattgefunden. An der Zeremonie im Mailänder Dom hatten sich tausende Menschen beteiligt.

