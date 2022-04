Macron stellt den Franzosen Milliardenhilfen in Aussicht

Es war ein perfekt orchestrierter Auftritt, bei dem nichts dem Zufall überlassen wurde. Sogar für eine Liebeserklärung fand sich Platz. Unter donnerndem Applaus der 30.000 Anhänger marschierte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron auf die Bühne in der Arena La Defense in Paris. "President" und "cinq ans de plus" (weitere fünf Jahre) skandierte das Publikum.

Eine Woche vor dem Start der Präsidentschaftswahl hat Macron bei seinem einzigen Großauftritt im Wahlkampf mehr soziale Gerechtigkeit und Kaufkrafthilfen in der aktuellen Krise in Aussicht gestellt. "Unser Projekt für 2022, das ist Solidarität und sozialer Fortschritt", sagte Macron am Samstag. "Franzosen, die arbeiten, sollen nicht ihr ganzes Gehalt in Tankfüllungen und Einkäufe stecken, das ist ungerecht", sagte er.

Steuerfreie Kaufkraftprämie

Ab dem Sommer sollten Beschäftigte daher eine steuerfreie Kaufkraftprämie von bis zu 6000 Euro erhalten können, sagte der 44-jährige Zentrums-Politiker, der für eine zweite Amtszeit kandidiert. Auch Selbstständigen stellte er mehr Geld in Aussicht. Rund 20 Milliarden Euro habe seine Regierung bereits in die Deckelung des Strom- und Gaspreises gesteckt.

Weitere Investitionen und Verbesserungen kündigte Macron für das Gesundheits- und Bildungswesen an. So solle die Mindestrente künftig nach einer vollständigen Berufstätigkeit bei 1100 Euro liegen. Auch die Hilfen für Alleinerziehende sollten erhöht werden. Nach einem Skandal um Missstände in Altenheimen kündigte der Präsident das Einstellen von 50.000 zusätzlichen Pflegekräften und mehr Kontrollen an.

Pensionsalter auf 65 anheben

Um die angekündigte Stärkung des Sozialstaates sowie weitere Steuersenkungen zu finanzieren, schwor Macron die Franzosen bei seinem Wahlkampfauftritt auf eine Anhebung des Pensionseintrittsalters von 62 auf 65 Jahre ein. Ein Sozial- und Wohlfahrtsstaat sei nicht möglich, wenn der Staat nicht produziere und Reichtum schaffe. "Wir müssen mehr arbeiten", rief Macron die Menge.

Der Staatschef legte außerdem ein flammendes Bekenntnis für Europa ab. Europa sei am besten dafür gerüstet, die mit dem Ukraine-Krieg drohende Ernährungskrise zu bekämpfen und die Klimakrise zu meistern. "Wir sind stolz, Europäer zu sein und die Europa-Flagge neben unserer Nationalfahne wehen zu lassen." Zugleich setze Frankreich auf eine unabhängige Politik, den Austausch mit anderen Staaten und das Bilden neuer Allianzen.

Liebesbekenntnis an Ehefrau

Mitten im Wahlkampfauftritt hat Macron seiner Ehefrau Brigitte ein Liebesbekenntnis gemacht: Während seiner Rede hatte er zunächst seinen Eltern gedankt, die mit im Saal saßen. Danach würdigte er "die Anwesenheit von derjenigen, die mir am wichtigsten ist, die mir am meisten bringt in diesem einzigartigen Abenteuer des Lebens – Brigitte."

Seine Anhänger – einschließlich des Regierungskabinetts und Macrons Frau – reagierten mit viel Applaus. Danach hauchte Brigitte ihrem Mann unter tosendem Jubel einen Handkuss zu.