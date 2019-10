Macron schickt Starmanager in die EU-Kommission

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat entschieden: Thierry Breton soll in die EU-Kommission einziehen – statt Sylvie Goulard, die im Hearing des EU-Parlaments wegen einer noch nicht geklärten Finanzaffäre gescheitert war. Auch Breton wird die Prüfung auf finanzielle Unvereinbarkeiten und persönliche Integrität durch das Parlament durchlaufen müssen.

An seiner fachlichen Eignung dürfte es keinen Zweifel geben: Der 64-Jährige ist ein Star in Frankreichs Wirtschaft und Politik. Er war unter Jacques Chirac von 2005 bis 2007 Wirtschaftsminister und hat Frankreichs Schuldenberg verkleinert. Davor und danach war er vor allem als Manager erfolgreich.

Seit zehn Jahren leitet er den französischen Internetdienstleister "Atos" mit weltweit etwa 100.000 Beschäftigten und zwölf Milliarden Euro Jahresumsatz. Vor seinem Ministeramt war er Chef des Telekommunikationsriesen "France Télécom".

Rückschlag für von der Leyen

Das macht ihn zum idealen Kandidaten für das Monsterressort in der Kommission, das für Frankreich vorgesehen ist: Binnenmarkt, Digitales, Verteidigung und Weltraum. Dieses in seiner ganzen Machtfülle zu erhalten, war Macron vor allem wichtig.

Auf die Interessen von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt er dabei weniger Rücksicht. Mit der Nominierung Bretons ist die Geschlechterparität in der Kommission, die von der Leyen versprochen hatte, auch schon wieder Geschichte. Und das ist noch ihr kleinstes Problem. Will sie an der Spitze der Kommission Erfolg haben, dann geht das nicht ohne Macrons Unterstützung.

Der hatte sie ja auch für den Job vorgeschlagen. Mittlerweile aber hat sich das Verhältnis abgekühlt: Macron war wütend über das Debakel seiner ersten Kandidatin Goulard – und machte öffentlich von der Leyen dafür verantwortlich. Von einer Vertrauenskrise zwischen dem Präsidenten und von der Leyen war die Rede. Die Deutsche hat das nie kommentiert.

Wie sie überhaupt kaum in der Öffentlichkeit auftritt und schon gar nicht spricht. Ihre einzige Pressekonferenz liegt sechs Wochen zurück. Damals hatte sie ihr Team vorgestellt. Das lange Schweigen machen ihr viele in Brüssel zum Vorwurf. Schon macht die These die Runde, die erste Frau an der Kommissionsspitze habe einen Fehlstart hingelegt. Weil gleich drei Kommissionsanwärter bei den Hearings durchgefallen sind, kann die Kommission von der Leyens frühestens im Dezember mit der Arbeit beginnen.

Zuvor muss die Kommission als Gesamtgremium auch noch die Zustimmung des Parlaments erhalten. Die ist zwar sehr wahrscheinlich, aber dennoch nicht ohne Risiken. Das Parlament ist so selbstbewusst und fraktioniert wie noch nie. Die Zeiten, als sich die Europäische Volkspartei und die Sozialdemokraten die Sache ausmachen konnten, sind vorbei. Und Überraschungen sind jederzeit möglich.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Emmanuel Macron

Ursula von der Leyen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.