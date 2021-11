Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron präsentierte die Nachbarländer als warnendes Beispiel: Die fünfte Welle habe in Europa begonnen, sagte der Präsident in einer Fernsehansprache am Dienstagabend. Auch Frankreich verzeichnet einen Anstieg der Fälle, die Situation ist allerdings noch relativ entspannt. Die landesweite Inzidenz liegt bei 75 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen.