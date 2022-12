Macron lobt Katar für WM-Organisation

Macron am Dienstag in Jordanien.

"Es war die erste Weltmeisterschaft in einem arabischen Land in Katar, und dazu beglückwünsche ich sie", sagte Macron am Rande einer Unterstützungskonferenz für den Irak am Dienstag im jordanischen Ort Sweimeh am Toten Meer.

Macron hatte bereits mit seiner zweifachen Reise nach Katar zum Halbfinale und Finale der WM Kritik ausgelöst. Menschenrechtsorganisationen weisen darauf hin, dass Katar bei der Vorbereitung der WM zahlreiche Gastarbeiter unter unwürdigen Bedingungen eingesetzt hatte, viele von ihnen starben auf den Baustellen (wir berichteten darüber auch im WM-Podcast). Umweltschützer verweisen auf die katastrophale Klimabilanz der WM. Zudem steht Katar im Verdacht, in großem Umfang Schmiergeld an EU-Parlamentarier gezahlt zu haben. Mehr dazu hier:

Frankreich hat das Finale am Sonntag im Elfmeterschießen gegen Argentinien verloren.

