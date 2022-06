Schwerer Rückschlag für den erst kürzlich wiedergewählten französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron: Bei der zweiten und entscheidenden Runde der Wahl zur Nationalversammlung hat sein Mitte-Bündnis „Ensemble“ die absolute Mehrheit klar verfehlt. Nach ersten Hochrechnungen unmittelbar nach Schließung der letzten Wahllokale kommt Macrons Allianz nur noch auf 210 bis 250 der insgesamt 577 Sitze im Unterhaus. Für die absolute Mehrheit werden jedoch mindestens 289 Sitze benötigt.

Freuen dürfen sich hingegen das neue linke Wahlbündnis „Nupes“ unter der Führung des Linkspolitikers Jean-Luc Melenchon sowie die rechtsnationale Partei „Rassemblement National“ von Marine Le Pen. Nupes wurden zwischen 150 und 180 Sitze prognostiziert. Das Linksbündnis wird daher als mächtigste Oppositionsgruppe mehr Einfluss erhalten.

Und Le Pens rechte Partei könnte 80 bis 100 Mandate erringen, was der größte Erfolg in der Geschichte wäre. Damit wäre RN drittstärkste Kraft. Das gute Ergebnis bedeutet zudem, dass Le Pens Partei erstmals eine eigene Fraktion bilden kann, was wiederum mehr finanzielle Zuwendungen und mehr Redezeit bedeutet.

Bürgerliche als Königsmacher?

Die bisher stärkste Oppositionskraft im Parlament und traditionelle Volkspartei der Republikaner plus Verbündete kamen auf 60 bis 78 Sitze, eine herbe Schlappe. Allerdings könnte die Regierung von Macron sich bei der Suche nach Unterstützung im Parlament nun möglicherweise verstärkt an die bürgerlich-konservativen Republikaner halten.

Das Ergebnis ist ein schwerer Schlag für Macron, dessen Lager derzeit noch die absolute Mehrheit im Unterhaus des Parlaments hält. Denn normalerweise wird die kurz nach der Präsidentschaftswahl abgehaltene Parlamentswahl als Bestätigung gesehen, so dass oft die gleiche politische Kraft mit absoluter Mehrheit siegt.

Bei der Parlamentswahl ging es für Macron darum, ob er seine Vorhaben auch in seiner zweiten Amtszeit wird umsetzen können. Dafür benötigte er eine Mehrheit im Parlament. Mit einer nun nur noch relativen Mehrheit sind Präsident und Regierung gezwungen, Unterstützung aus den anderen Lagern zu suchen. Je nach Vorhaben werden sie sich auf Mitte-Links- oder Mitte-Rechts-Kräfte zu stützen versuchen.

Unzufriedenheit spürbar

Auch wenn viele Franzosen unzufrieden mit Emmanuel Macrons erster fünfjähriger Amtszeit waren, profitierte der 44-Jährige doch davon, dass die Parlamentswahl als Bestätigung der Präsidentschaftswahl empfunden wird. So nehmen traditionell vor allem Unterstützer des Gewinners an der Abstimmung teil, andere bleiben häufig zu Hause. Dennoch konnte das Linksbündnis genügend Unterstützer mobilisieren, um es dem Präsidenten nun schwer zu machen.