Macron hat noch Chancen auf die absolute Mehrheit

In der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen am Sonntag lagen "Ensemble!", das Bündnis von Präsident Emmanuel Macron, und die links-grüne Wahlallianz "Nupes" sehr knapp beieinander – bei jeweils 26 Prozent. Die Partei des Staatsoberhauptes hat nur 21.000 Stimmen Vorsprung. Die endgültige Entscheidung über die Vergabe der 577 Sitze in der Nationalversammlung fällt kommenden Sonntag in der Stichwahl. Antreten dürfen dabei alle Kandidaten, die mindestens 12,5 Prozent der Stimmen erhalten haben. Fix vergeben sind erst zwei Mandate.

Laut Schätzungen von Wahlforschern könnte das Macron-Lager aufgrund des Mehrheitswahlrechts auf 255 bis 310 Sitze kommen. Damit ist die erneute Absolute greifbar. Das Bündnis Nupes wiederum darf auf 150 bis 210 Sitze hoffen. Damit wird die Wahlallianz wohl die stärkste Oppositionskraft. Für die absolute Mehrheit sind 289 Sitze nötig.

"Woche der Mobilisierung"

"Wir sind die einzige politische Kraft, die die Mehrheit in der Nationalversammlung erreichen kann", sagte Macrons Premierministerin Elisabeth Borne. Sie rief mit Blick auf die Stichwahl zu einer "Woche der Mobilisierung" auf.

Die 15 Minister, die als Kandidaten bei der Wahl angetreten waren, sind allesamt in der Stichwahl. Falls sie verlieren, müssen sie ihre Kabinettsposten aufgeben.

Nach ersten Hochrechnungen zeichnete sich ab, dass beide Lager eine ähnliche Strategie fahren: Nupes will von der Unzufriedenheit mit Macron profitieren. Dessen Lager ruft eindringlich dazu auf, keine Extreme zuzulassen und sich gegen Instabilität zu stellen.

Historisch niedrige Beteiligung

Historisch niedrig war im ersten Durchgang die Wahlbeteiligung, weniger als jeder zweite Berechtigte ging zur Wahl. Die Wahlbeteiligung wurde offiziell mit 47,51 Prozent angegeben. Bei den Wahlberechtigten unter 30 Jahren blieben sogar 75 Prozent den Urnen fern.