Macron hat mit einem Mal eine ernsthafte Gegnerin

Seit Deutschland eine neue Regierung hat, richtet sich der Blick zusehends nach Paris. Das liegt einmal am Vorsitz im EU-Rat, den Frankreich im ersten Halbjahr innehaben wird. Viel wichtiger ist jedoch die Präsidentschaftswahl am 10. und 24. April. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob Amtsinhaber Emmanuel Macron für weitere fünf Jahre im Elysee-Palast regieren darf.

Bis vor kurzem wurde erwartet, dass Macron und Marine Le Pen, die Vorsitzende der rechtsextremen Partei "Rassemblement National", in die Stichwahl kommen werden, in der sich wie schon im Jahr 2017 Macron klar durchsetzen werde. Doch plötzlich ist diese Lesart überholt, es könnte mit einem Mal doch ganz anders kommen.

Verantwortlich dafür ist eine 54 Jahre alte Frau, die vor etwas mehr als einer Woche überraschend die Wahlkampfbühne betreten hat und den anlaufenden Wahlkampf seither ordentlich durcheinanderwirbelt. Die frühere Hochschul- und Forschungsministerin Valerie Pecresse hat sich bei den Vorwahlen der bürgerlich-konservativen Republikaner entgegen allen Erwartungen durchgesetzt.

Höhenflug in den Umfragen

Seit die verheiratete Mutter dreier Kinder auf den Schild gehoben wurde, sind ihre Umfragewerte stark angestiegen. Pecresse wird mittlerweile sogar prognostiziert, dass sie es in die Stichwahl gegen den Amtsinhaber schaffen wird. Es gibt sogar Umfragen, die ihr im Stechen am 24. April einen knappen Sieg vorhersagen. So weit ist es freilich noch lange nicht, aber klar ist bereits, dass Macron mit einem Mal eine gefährliche Gegnerin hat; ein Selbstläufer wird die Wiederwahl somit nicht mehr.

Macron wird daher vor allem versuchen, die französische EU-Ratspräsidentschaft in den ersten sechs Monaten 2022 für seine (Wiederwahl-)Zwecke zu nützen. Er wird sich seinen Landsleuten bei jeder sich bietenden Gelegenheit als Staatenlenker von europäischem und internationalem Format präsentieren. Und er wird mit zahlreichen neuen Reformideen für die EU aufhorchen lassen – frei nach dem Motto: "Ich regiere nicht nur die Grande Nation, sondern ganz Europa."

Zweiter wichtiger Punkt für den Amtsinhaber ist die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie in Frankreich. Da ist Macron allerdings zu einem guten Teil auch Passagier, da man noch nicht weiß, was die neue Omikron-Variante in den kommenden Wochen und Monaten in Europa noch anrichten wird. Was er allerdings machen wird, ist Zuversicht zu vermitteln. Zuversicht, dass es mit ihm als oberstem Krisenmanager gut oder vielleicht sogar besser weitergehen wird. Erste Initiativen in diese Richtung hat der Präsident bereits gesetzt: Franzosen, die älter als 65 Jahre sind, müssen sich boostern lassen, sonst verlieren sie ihren grünen Pass.

Le Pen als große Verliererin?

Das plötzliche Auftauchen von Valerie Pecresse dürfte Macron gar nicht gefallen. Ganz schlimm könnte es jedoch für Marine Le Pen kommen, sie könnte es nämlich nicht einmal mehr in die Stichwahl schaffen. Das hat allerdings nicht nur mit Pecresse zu tun. Vielmehr gräbt ihr der rassistisch auftretende Publizist Eric Zemmour ganz rechts das Wasser ab.

Der 63-Jährige, der bereits wegen Volksverhetzung verurteilt wurde und gerne öffentlich den Stinkefinger zeigt, könnte Le Pen die entscheidenden Stimmen wegnehmen. Macron liegt in Umfragen für die erste Runde der Präsidentenwahl seit längerem stabil bei 25 bis 27 Prozent, Pecresse werden rund 20 Prozent prognostiziert. Platz drei würde demnach mit rund 17 Prozent auf Le Pen entfallen, Platz vier auf Zemmour (13 Prozent). Chancenlos sind die Kandidaten der linken Parteien – wie etwa die sozialistische Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Sie sind dieses Mal nur Statisten.