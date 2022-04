Macron gegen Le Pen: Hochspannung in Europa

Wer führt die "Grande Nation" in den nächsten fünf Jahren? So lautet die spannende Frage, die am Sonntag 48,7 Millionen Wahlberechtigte in Frankreich beantworten werden. Umfragen deuten auf ein knappes Rennen hin. Zwar konnte Amtsinhaber Emmanuel Macron seinen Vorsprung auf seine rechtspopulistische Herausforderin Marine Le Pen zwei Tage vor der Stichwahl weiter ausbauen. Mittlerweile kann Macron mit 57,5 Prozent der Stimmen rechnen, während Le Pen bei den letzten Umfragen auf nur 42,5 Prozent kam. Doch Beobachter warnten vor verfrühtem Optimismus.

Macron kämpfte bis zuletzt um jede Stimme. Im Norden Frankreichs, wo er gestern seinen Wahlkampf beendete, warf er seiner Kontrahentin vor, ihre wahren Ziele zu kaschieren. "Sie vermittelt den Eindruck, als habe sie eine Antwort auf die finanziellen Sorgen der Bürger", sagte er. Dabei seien ihre Vorhaben "nicht umsetzbar". Einmal mehr warnte Macron vor einem Auseinanderbrechen der EU: "Le Pens Wahlsieg wäre das Ende der Europäischen Union und das Ende der deutsch-französischen Partnerschaft. Man muss das Kind beim Namen nennen", sagte er: "Die Basis des Rechtsextremismus ist nach wie vor da."

"Zeit, aufzustehen!"

Le Pen wiederum wehrte sich erbost: "Rechtsextrem ist eine Beleidigung", sagte sie. Wenn Macron sie so nenne, "dann nennt er Millionen von Franzosen rechtsextrem". Mit vom vielen Wahlkämpfen heiserer Stimme rief auch sie die Franzosen zur Wahl auf: "Volk Frankreichs, es ist Zeit, aufzustehen!" Beobachter warnten: Ein Sieg vom Amtsinhaber Macron sei noch keineswegs ausgemacht. Von Bedeutung für den Wahlausgang dürften die noch unentschlossenen und linksorientierten Wähler sein. Vor allem die Anhänger des Links-Kandidaten Jean-Luc Mélenchon könnten zum Zünglein an der Waage werden. Einer Umfrage zufolge will mehr als ein Drittel von Mélenchons Wähler für Macron stimmen. Aber die Hälfte lehnt beide ab.

Die EU verfolgt die Wahl mit Sorge: Erstmals mischten sich auch die Regierungschefs aus Deutschland, Spanien und Portugal ein und appellieren, nicht für die Rechtspopulistin Le Pen zu stimmen.