Macron enttäuscht über Atomstreit mit dem Iran

Dies teilte der Elysee-Palast am Samstag in einer Erklärung mit. Macron forderte Raisi demnach auf, eine "klare Entscheidung" für eine Einigung im Atomstreit zu treffen und zur Umsetzung der iranischen Verpflichtungen aus dem Atomabkommen zurückzukehren.

Macron sei überzeugt, dass ein solches Ergebnis immer noch möglich sei, aber dass es "so bald wie möglich" umgesetzt werden solle. Im Juni hatte die Teheraner Führung begonnen, Überwachungskameras der UNO-Atomaufsicht IAEA in iranischen Nuklearanlagen abzubauen. Dies führte zu einer Zuspitzung des Streits zwischen westlichen Staaten und der Islamischen Republik.

Das ursprünglich 2015 vereinbarte Atomabkommen soll verhindern, dass der Iran an Kernwaffen gelangt. Die Regierung in Teheran bestreitet, solche Pläne zu haben. Die USA hatten das Wiener Abkommen 2018 unter ihrem damaligen Präsidenten Donald Trump gekündigt und erneut Sanktionen gegen den Iran verhängt. Daraufhin hielt sich der Iran seinerseits nicht mehr an alle Auflagen.