Macron traf Tichanowskaja und will offenbar vermitteln

Das etwa halbstündige Gespräch fand am Dienstag in einem Hotel der Hauptstadt Vilnius statt. Anschließend sagte Tichanowskaja nach einem Bericht der Nachrichtenagentur BNS, Macron habe versprochen, "alles zu tun, um bei den Verhandlungen für die politische Krise in unserem Land zu helfen."

Minsk. Macron habe außerdem gesagt, dass er dabei helfen wolle, die Freilassung "aller politischen Gefangenen" in Weißrussland (Belarus) zu erreichen. Macron hatte sich im Vorfeld seiner Baltikum-Reise klar auf die Seite der Opposition gestellt. "Es ist klar, dass Lukaschenko gehen muss", sagte er in einem Zeitungsinterview am Sonntag mit Blick auf den umstrittenen weißrussischen Machthaber.

Tichanowskaja war nach den offensichtlich gefälschten Wahlen im August auf Druck des Machtapparats von Staatschef Alexander Lukaschenko aus Belarus ins Nachbarland Litauen geflüchtet. Macron war der erste Staats- oder Regierungschef aus einem großen westeuropäischen Land, der sie persönlich empfing. Zuvor hatte sie bereits die norwegische Ministerpräsidenten Erna Solberg getroffen. Die EU hat die Wahl Lukaschenkos zum Präsidenten nicht anerkannt.

Viele Menschen in Weißrussland (Belarus) möchten sich mit der vergangene Woche erfolgten neuerlichen Amtseinführung Lukaschenkos nicht abfinden, auch am Wochenende fanden wieder Massenproteste im ganzen Land statt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Emmanuel Macron Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.