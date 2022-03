Machtwechsel: SPD-Triumph im Saarland, Debakel für die CDU

Es hatte sich in den Umfragen schon angedeutet: Die Sozialdemokraten mit ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger schaffen es im kleinsten deutschen Bundesland, dem Saarland, zum ersten Mal seit 23 Jahren wieder an die Spitze. Die SPD gewinnt bei den Landtagswahlen nach Hochrechnungen mehr als 13 Prozentpunkte auf nun 43 Prozent hinzu. Für die Christdemokraten mit Ministerpräsident Tobias Hans setzt es dagegen ein Debakel. Die CDU verliert mehr als 12 Prozentpunkte auf nur noch 28 Prozent. Es ist damit das historisch schlechteste Ergebnis der Partei im Saarland.

Die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Rehlinger schafft in ihrer Heimat im zweiten Anlauf den Sprung nach ganz oben. Die 45-Jährige wird die erste SPD-Regierungschefin in der Geschichte ihres Landes. Die Sozialdemokraten hatten zuletzt 1999 den Regierungschef an der Saar gestellt.

"Das ist das Ergebnis harter Arbeit in den letzten Jahren gewesen", sagte Rehlinger vor ihren Anhängern. "Wir haben uns das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückerkämpft."

Tobias Hans (r.) mit CDU-Bundesparteichef Friedrich Merz Bild: dpa/Oliver Dietze

Die CDU stellte in Saarbrücken seit 23 Jahren die Regierungschefin oder den Regierungschef. Hans war allerdings zum ersten Mal Spitzenkandidat. Der 44-Jährige hatte den Posten 2018 übernommen. CDU-Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer wechselte damals in die Bundespolitik.

Die Union, die sich seit etwas mehr als 100 Tagen mit ihrer neuen Oppositionsrolle auf Bundesebene abfinden muss, bleibt damit auf der Verliererstraße. Für den neuen Bundesparteichef Friedrich Merz ist das Wahlergebnis im Saarland daher ein schmerzliches. Auch wenn CDU-Generalsekretär Mario Czaja zu relativieren versuchte: "Es ist ganz offensichtlich ein saarländisches Wahlergebnis gewesen."

"Sehr bittere Niederlage"

"Natürlich werde ich persönliche Konsequenzen ziehen", kündigte Tobias Hans an. Die genauen Abläufe würden in aller Ruhe in den Parteigremien beraten. Er sprach von einer "sehr bitteren Niederlage", für die er persönlich die Verantwortung übernehme.

Grüne und FDP gescheitert

Ein Debakel setzte es auch für die bisher mit 12,8 Prozent starken Linken. Die Partei des erst kürzlich zurück- und aus der Partei ausgetretenen Fraktionschefs Oskar Lafontaine verlor dramatisch und scheiterte mit nur noch 2,5 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde. Trotz Stimmengewinnen verfehlten auch FDP und Grüne den Einzug ins Parlament (4,8 bzw. 4,9 Prozent). Dieser gelang dagegen erneut der AfD (leichte Verluste auf 5,6 Prozent).

Rehlinger kann künftig alleine regieren – die SPD bekommt 29 von 51 Mandaten.

Drei Landtagswahlen noch heuer

Das Saarland mit knapp einer Million Einwohnern ist das kleinste Flächenland unter den deutschen Bundesländern. Trotzdem galt die Landtagswahl auch als Stimmungstest für die Bundespolitik. In diesem Jahr finden noch Landtagswahlen im Mai in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sowie im Oktober in Niedersachsen statt.