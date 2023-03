Machtwechsel: Berlin soll schwarz-rot werden

Einer großen Koalition in der deutschen Bundeshauptstadt steht nicht mehr viel im Weg. SPD und CDU beschlossen am Mittwoch bzw. Donnerstag in ihren Landesvorständen, einen Pakt anzustreben. Die Parteiengespräche starten nächste Woche.

Kommt die Koalition zustande, wird der CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner Franziska Giffey (SPD) als Regierender Bürgermeister von Berlin nachfolgen.

Giffey sagte am Donnerstagabend, es sei ihr Traumjob, Bürgermeisterin zu sein, und diesen Traum aufzugeben sei "nicht easy." Eine Fortsetzung der seit 2016 bestehenden Allianz SPD-Grüne-Linke sei aber wegen fehlender "Verabredungsfestigkeit" der Grünen nicht möglich.

Die CDU hatte die Wiederholungswahl Mitte Februar mit 28,2 Prozent gewonnen. SPD und Grüne bekamen je 18,4 Prozent. Die Sozialdemokraten haben mit 53 Stimmen nur einen hauchdünnen Vorsprung vor den Grünen.

Die Linke kam auf 12,2 Prozent, die AfD erzielte 9,1 Prozent.

Über einen Koalitionsvertrag mit der CDU werden die SPD-Mitglieder entscheiden. Giffey rechnet mit einer breiten Mehrheit.

Im Landesvorstand habe es über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen eine sehr ehrliche Debatte gegeben, "zwei Drittel haben dafür gestimmt". Die Stimmungslage in der gesamten Partei schätze sie ungefähr auch so ein.

"Vernünftige Regierung suchen"

In der CDU gibt es vereinzelt Kritik an Schwarz-Rot. Er werbe "ausdrücklich für eine progressive Koalition zwischen CDU und Grünen", sagte gestern Christian Gräff, Wirtschaftsexperte der Fraktion.

CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz unterstützt jedenfalls die Entscheidung seiner Berliner Parteifreunde. "Die CDU hat in Berlin mit großem Abstand vor der SPD und vor den Grünen die Wahlen gewonnen", sagte er in einem TV-Interview. "Und jetzt müssen die örtlichen Verantwortlichen einen Weg suchen, wie sie zu einer vernünftigen Regierung zusammenkommen." Wenn das mit der SPD möglich sei, "dann findet das meine Zustimmung."

Riesig ist der Frust bei den Grünen. "Dass sich die CDU und die Giffey-SPD für Koalitionsgespräche entschieden haben, zeigt, dass genau das kommt, wovor wir im Wahlkampf gewarnt haben – eine Koalition des Rückschritts", erklärten die Grünen-Vorsitzenden Susanne Mertens und Philmon Ghirmai am Freitag. Sie wollen künftig eine "kritische Opposition" sein.

Der designierte Bürgermeister Kai Wegner (50) ist von Beruf Unternehmensberater; er gilt als rechtskonservativ.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christoph Kotanko Redakteur Innenpolitik Christoph Kotanko