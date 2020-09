Machtkampf verschärft sich: Weißrussland schließt Grenzen zu Polen und Litauen

Außerdem werden die Grenzkontrollen zur benachbarten Ukraine verschärft, wie Präsident Alexander Lukaschenko am Donnerstag mitteilt. Er sehe sich zu den Maßnahmen gezwungen. Der seit 26 Jahren autoritär regierende Staatschef befindet sich in seinem Land in einem Machtkampf. Nach den offensichtlich weder freien noch fairen Präsidentschaftswahlen am 9. August, bei denen er sich mit über 80 Prozent der Stimmen zum Sieger erklärte, brachen Massendemonstrationen gegen seine Wiederwahl aus. Es kam zu Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten und zu Verhaftungen von Oppositionellen.

In Litauen und die Ukraine werden gemeinsam mit NATO-Soldaten Militärmanöver abgehalten. Die Übungen in der Ukraine begannen am Donnerstag etwa 180 Kilometer von Weißrussland an der Westgrenze des Landes. Die weißrussische Armee selbst hält an der Grenze zu Polen gemeinsam mit Russland ein eigenes Manöver ab. Die ukrainische Armee führt seit Mitte der 1990er Jahre gemeinsame Übungen mit US- und NATO-Truppen durch.

Das Europäische Parlament hat am Donnerstag beschlossen, Lukaschenko nach Ablauf seiner Amtszeit nicht mehr als Präsident anzuerkennen.