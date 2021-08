Maas: Kalifat Afghanistan "geben wir keinen Cent mehr"

Deutschland droht Afghanistan mit dem Stopp der finanziellen Unterstützung, sollten die radikal-islamistischen Taliban ein Kalifat errichten. „Wir geben jedes Jahr 430 Millionen Euro. Wir werden keinen Cent mehr nach Afghanistan geben, wenn die Taliban dieses Land komplett übernommen haben, die Sharia einführen und dieses Land ein Kalifat wird“, sagte Außenminister Heiko Maas am Donnerstag im ZDF.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, erklärte zudem, dass die Internationale Gemeinschaft eine mit Gewalt an die Macht gekommene neue afghanische Regierung nicht akzeptieren wurde.

Davon völlig unberührt, haben die Radikal-Islamisten gestern die afghanische Provinzhauptstadt Ghazni nur 150 Kilometer vor den Toren Kabuls und Stunden später die drittgrößte Stadt des Landes, Herat, erobert. Ghazni ist bereits die zehnte Provinzhauptstadt, Herat die elfte, die binnen einer Woche an die Islamisten fällt.

Ghazni liegt strategisch wichtig an einer zentralen Verbindungsstraße zwischen Kabul und Kandahar. Die afghanischen Streitkräfte sind zunehmend von Verstärkung über den Landweg abgeschnitten.

Herat nahe der Grenze zum Iran ist die drittgrößte Stadt Afghanistans. „Wir mussten die Stadt verlassen, um weitere Zerstörung zu verhindern“, hieß es aus Sicherheitskreisen, die damit Angaben der Islamisten bestätigten.

Wann fällt Kabul?

Die Taliban kontrollieren inzwischen etwa zwei Drittel von Afghanistan. Von US-Geheimdiensten wird nicht ausgeschlossen, dass sie Kabul binnen 30 Tagen isolieren und binnen 90 Tagen übernehmen könnten. In den vergangenen Tagen hatten die Taliban unter anderem Kunduz und Faizabad eingenommen und belagern nun Mazar-i-Sharif. Bei einer Einnahme von Mazar-i-Sharif würde die Regierung die Kontrolle über den Norden verlieren.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will mit der Führung der Taliban über eine Deeskalation beraten. „Die jüngsten Entwicklungen und die Lage der afghanischen Bevölkerung sind wirklich sehr beunruhigend“, sagte Erdogan. „Vielleicht werde ich sogar in der Lage sein, die Person zu treffen, die ihr Anführer ist.“

Erdogan hatte zuvor angekündigt, Gespräche mit den Taliban über die Sicherung des Kabuler Flughafens zu führen. Ankara hatte sich bereit erklärt, den internationalen Flughafen nach dem vollständigen Abzug der internationalen Truppen abzusichern. Die Türkei fordert aber diplomatische, finanzielle und logistische Unterstützung der USA.

Diese kündigten an, 3000 zusätzliche Soldaten nach Afghanistan zu schicken und ihr Botschaftspersonal zu reduzieren.

Angesichts des Vormarsches der Taliban hat Russland finanzielle Unterstützung für den Ausbau von Grenzposten in Zentralasien angekündigt. Moskau werde die Ex-Sowjetrepublik Tadschikistan mit mehr als einer Million US-Dollar (mehr als 850.000 Euro) unterstützen, sagte Russlands Vize-Außenminister Oleg Syromolotov.

Auch Frankreich und Dänemark kündigten gestern an, keine Abschiebungen nach Afghanistan mehr durchzuführen.