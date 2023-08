Lula will BRICS als Gegengewicht zu den G7-Staaten stärken

Die G7, also der Zusammenschluss der größten Industriestaaten der westlichen Welt, ist dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva ein Dorn im Auge. Nicht zuletzt deshalb will er jetzt die Vereinigung aufstrebender Volkswirtschaften (BRICS) als Gegengewicht stärken. Diesem Verbund gehören derzeit Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika an.