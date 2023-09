Lukaschenkos Pass-Trick gegen Gegner im Ausland

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat in einem am Montag veröffentlichten Erlass angeordnet, in den Botschaften des Landes keine Reisepässe mehr auszustellen. Auch für im Ausland lebende Bürger sollen Pässe nur noch in Belarus ausgestellt werden, wo Regimekritikern die Verhaftung droht.

Heimreise als Risiko

Da neue Reisepässe nur noch auf Polizeiposten sowie an Ort und Stelle im Außenministerium in Minsk ausgestellt werden sollen, müssten Staatsbürger nach Belarus zurückkehren, um ein neues Dokument zu bekommen. Für Regimekritiker im Ausland stellen Reisen in die Heimat ein großes Risiko dar. Andererseits erwarten sie nach Ablauf der Gültigkeit ihres belarussischen Dokuments nun aber auch massive bürokratische Schwierigkeiten bei der Verlängerung des jeweiligen Aufenthaltstitels im Gastland. Dies gilt auch für Österreich.

"Wir sind uns, ebenso wie andere EU-Mitgliedstaaten, der Problematik bewusst", heißt es aus dem österreichischen Außenministerium. Man bemühe sich um pragmatische Lösungen für die Betroffenen, wobei die Federführung für die Ausstellung von Aufenthaltstiteln beim Innenministerium liege.

