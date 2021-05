Es ist ein beispielloser Vorfall: Ein Passagierflugzeug mit mehr als 120 Menschen an Bord und unterwegs zwischen zwei EU-Ländern wird zur Landung in einem Drittstaat gezwungen; dessen Regime hält Passagiere und Besatzung stundenlang fest; als die Maschine weiterfliegen darf, sind fünf Menschen weniger an Bord; zumindest ein Mann ist verhaftet worden. So geschehen am Sonntag. In Athen war eine Ryanair-Maschine mit Ziel Vilnius in Litauen gestartet.