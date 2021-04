Lukaschenko trifft Vorkehrungen für den Fall eines Attentats

"Wenn der Präsident erschossen wird, bekommt am nächsten Tag der Sicherheitsrat die Macht", sagte Lukaschenko der amtlichen Nachrichtenagentur Belta zufolge. Den Vorsitz des Sicherheitsrats werde in diesem Fall der Ministerpräsident übernehmen, erläuterte Lukaschenko und kündigte einen entsprechenden Erlass an.

Den bisherigen Bestimmungen zufolge übernimmt der Ministerpräsident allein die Amtsgeschäfte, wenn der Präsident verhindert ist. Der russische Geheimdienst FSB hatte Mitte April mitgeteilt, er habe einen Anschlag auf Lukaschenko vereitelt.