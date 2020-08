Lukaschenko: "Basis sind Leute mit krimineller Vergangenheit"

Trotz der blutigen Proteste in Weißrussland wegen Fälschung der Präsidentschaftswahl sieht Staatschef Alexander Lukaschenko keinen Grund für einen Dialog mit seinen Gegnern. "Die Basis dieser ganzen sogenannten Protestierenden sind Leute mit einer kriminellen Vergangenheit, die heute arbeitslos sind", sagte der als "letzter Diktator Europas" bezeichnete Staatschef am Mittwoch in Minsk.

Auf einer Sitzung zu Fragen der nationalen Sicherheit sagte er Staatsmedien zufolge, dass jetzt vor allem die verfassungsmäßige Ordnung geschützt und das "normale Funktionieren der Staatsorgane" gesichert werden müsse.

Der seit mehr als 26 Jahren amtierende Staatschef hatte sich am Sonntag zum sechsten Mal in Folge als Sieger der Präsidentschaftswahl ausrufen lassen. Seither gibt es landesweit Proteste mit Aufrufen zum Dialog und einer Neuauszählung der Stimmen. Sicherheitskräfte schlagen die Demonstrationen seit Tagen immer wieder blutig nieder. Es kommen Wasserwerfer, Tränengas, Blendgranaten und Gummigeschosse zum Einsatz.

In der Nacht auf Mittwoch wurde in einem Fall auch scharf geschossen, ein Mann wurde verletzt. Insgesamt soll es bisher bereits 6000 Festnahmen und Hunderte Verletzte gegeben haben.

Die Menschenrechtsgruppe Wjasna berichtete, viele bei Zusammenstößen mit der Polizei verletzte Demonstranten trauten sich nicht, sich medizinisch behandeln zu lassen. "Wir haben Informationen, dass medizinisches Personal verpflichtet ist, alle Verletzungen und Wunden der Polizei zu melden", sagte Wjasna-Anwalt Pawel Sapelko. "Und Ärzte sehen die Protestierenden nicht als Opfer, sondern eher als Feinde der Stabilität."

Bildergalerie: Blutige Proteste in Minsk

Nachbarn wollen vermitteln

Nach der umstrittenen Wahl, bei der sich auch die von der Opposition aufgestellte Swetlana Tichanowskaja zur Siegerin erklärt hatte, wollen jetzt die Regierungen Litauens, Lettlands und Polens vermitteln. Ein Drei-Punkte-Plan sieht demnach die Schaffung eines "Nationalrats" vor, der aus Vertretern von Lukaschenkos Regierung und der Zivilgesellschaft bestehen soll. Zudem müssten die Behörden alle inhaftierten Demonstranten freilassen und die "Gewalt gegen die Bürger" einstellen.

