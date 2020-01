Luftraumschutz: Heer unterstützt die Schweiz

Im Zeitraum von 20. bis 25. Jänner sind rund 1000 Bundesheersoldaten in die Operation "Daedalus 20" involviert. Zwölf Flächenflugzeuge, darunter vier Eurofighter, und zehn Hubschrauber kommen zum Einsatz.

Man tue grundsätzlich das, was die Polizei am Boden mache, stellte Wolfgang Prieler, Leiter des Fachstabs Luft des Kommandos Streitkräfte, die Tätigkeit des Heeres im WEF-Umfeld vereinfacht dar. "In den sechs Einsatztagen ist in einem Radius von 45 Kilometern nur autorisierter Flugverkehr erlaubt."

Bei Luftraumverletzungen nehme man zuerst Kontakt mit den jeweiligen Akteuren auf und zwinge diese notfalls zur Landung, so der Fachstabsleiter. Der Schwerpunkt liege diesbezüglich zwar auf dem Raum Vorarlberg und Tirol und besagten Radius, man habe aber das gesamte österreichische Staatsgebiet im Blick. Die eingesetzten Eurofighter sind dabei laut Prieler für Luftpatrouillen zuständig.

Zusätzliche Radargeräte

Am Boden nutzt das Bundesheer darüber hinaus zusätzliche Radargeräte in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg. "Wir müssen schließlich genau wissen, was im Luftraum passiert." In der Einsatzzentrale würden die Radardaten ständig analysiert und bewertet. "Wir kümmern uns mit Radarsensoren um Bewegungen in der Luft und am Boden", ergänzte der Militärkommandant von Tirol, Herbert Bauer. So sei beispielsweise auch eine Bewachung der Luftfahrzeuge notwendig, so Bauer.

