Luftangriffe nach Attentat in Ankara

Dabei sei eine "große Zahl von Terroristen neutralisiert" worden, hieß es aus Ankara. Türkische Sicherheitskräfte hätten bei Einsätzen in Istanbul und in der Provinz Kirikkale bisher 20 Personen verhaftet, teilte das Innenministerium mit. Bei weiteren Einsätzen seien Waffen und Munition beschlagnahmt worden. Am Sonntag hatte sich ein Angreifer vor dem Innenministerium in Ankara in die Luft gesprengt. Die PKK bekannte sich zu dem Anschlag.

