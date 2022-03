Der Politologe Gerhard Mangott, Russland-Experte der Uni Innsbruck, sagt im OÖN-TV-Interview, dass die Stimmung in der russischen Bevölkerung bereits umgeschlagen sei. "Viele russische Soldaten verstehen nicht, warum sie in der Ukraine sind." OÖN: Für viele Menschen ist der Krieg in der Ukraine unverständlich, ja surreal. Wie ist das bei der russischen Bevölkerung? Gerhard Mangott: Vor Kriegsbeginn machten noch 60 Prozent der russischen Bevölkerung den Westen für die Krise verantwortlich, nur