London will abschrecken und pfercht Asylsuchende jetzt auf ein Wohnschiff

Um Migranten abzuschrecken, greift der britische Regierungschef Rishi Sunak zu immer drastischeren Maßnahmen: 500 von ihnen sollen jetzt auf einem umstrittenen Wohnschiff untergebracht werden. Am Montag zogen bereits die ersten 15 Asylsuchenden unfreiwillig in das vor Südengland ankernde dreistöckige Schiff namens "Bibby Stockholm" ein.

Menschenrechtsgruppen sind empört über die "grausame Behandlung" und sprechen von einem "schwimmenden Gefängnis". Doch die Regierung bleibt hart. Erst kürzlich wurde ein Gesetz verabschiedet, das illegal eingereisten Flüchtlingen das Recht abspricht, einen Asylantrag zu stellen, und das Innenministerium dazu verpflichtet, sie abzuschieben. Die Betroffenen sollen ohne richterliche Überprüfung in Gewahrsam genommen und dann ausgeflogen werden – entweder in ihr Heimatland oder in ein Drittland wie Ruanda, mit dem Großbritannien ein entsprechendes Abkommen hat. Die britische Regierung zahlt 120 Millionen Pfund, damit Ruanda die Asylwerber aufnimmt. Auch mit der Türkei hat London ein Abkommen geschlossen - "zur Bekämpfung illegaler Migration geschlossen".

Bürokratischer Rückstau

Das eigentliche Problem, den bürokratischen Rückstau bei den Asylanträgen, löst aber auch das neue Gesetz nicht. Derzeit warten rund 166.000 Antragsteller auf einen Bescheid. Die Zahl schoss seit Dezember 2017 um mehr als 400 Prozent nach oben, obwohl die Zahl der Asylanträge "nur" um 160 Prozent stieg. Als Gründe gelten insbesondere die teils ausufernde Bürokratie nach dem Brexit, denn mit dem EU-Austritt hat Großbritannien nicht mehr die Möglichkeit, aufgrund der Dublin-Bestimmungen Flüchtlinge in dasjenige Land der EU zurückzuschicken, wo sie erstmals ankamen. Zudem scheitert die Bearbeitung der Asylanträge auch an der schlechten personellen Ausstattung der Behörden.

Weil aber auf der Insel der Platz für die Flüchtlinge zu fehlen scheint, brachte die Regierung viele von ihnen in Hotels unter. Das wiederum verursacht nicht nur erhebliche Kosten – die Rede ist von insgesamt 6,5 Millionen Euro täglich –, sondern ist auch den konservativen Stammwählern schwer vermittelbar.

Im April entschied die Regierung daher, auf das Lastschiff "Bibby Stockholm" zurückzugreifen: Rund 500 Geflüchtete sollen auf dem alten Frachtschiff einquartiert werden. Die Kosten dafür sind, wie der "Guardian" ausrechnete, zwar kaum geringer, politisch aber klingt "Frachtschiff" eben doch besser als "Hotel".

Die "Bibby Stockholm", 90 Meter lang und 27 Meter breit, hat eine bewegte Geschichte: 1976 wurde sie in Holland gebaut, 1992 vom Frachtschiff in ein Schiff mit Wohncontainern umgewandelt. In den 1990ern lag sie in Hamburg, mehr als 50 Obdachlose waren damals dort vorübergehend untergebracht. Damals war sie für etwa 200 Personen ausgelegt. Wie die BBC berichtete, wurde die Kapazität nun auch mithilfe von Stockbetten auf 500 erhöht. Die britische Feuerwehrgewerkschaft warnte wegen der Überbelegung vor Risiken. In den 2000er Jahren ankerte "Bibby" in Rotterdam, um Asylsuchende unterzubringen.

Drastische Geldstrafen

2008 starb ein Flüchtling auf dem Schiff an Herzversagen, schuld soll damals auch die schlechte medizinische Versorgung auf dem Schiff gewesen sein. Zuletzt wurde das Schiff von einer Firma in Schottland genutzt, um Ölarbeiter unterzubringen, einige von ihnen kritisierten ebenfalls menschenunwürdige Zustände an Bord.

Die britische Regierung will aber auch die Briten abschrecken, die Migranten zu helfen versuchen. So sollen die Geldstrafen für Unternehmen und Vermieter, die illegal eingereiste Migranten beschäftigen oder unterbringen, drastisch erhöht werden. Die Strafen sollen von 15.000 auf 45.000 Pfund (52.000 Euro) je illegal beschäftigtem Arbeiter steigen. Wohnungsbesitzer sollen statt 1000 künftig 10.000 Pfund je unerlaubtem Mieter zahlen. Anwälte, die bei der Fälschung von Asylanträgen helfen, sollen wegen Unterstützung der illegalen Einwanderung sogar zu lebenslanger Haft verurteilt werden können.

