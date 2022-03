London: Geld für Unterbringung von Ukrainern

ZIB 1: Ukrainer brauchen Visum für Großbritannien

Im Rahmen des Programms "Homes for Ukraine" sollen diejenigen Briten, die ukrainischen Flüchtlingen für mindestens ein halbes Jahr eine kostenfreie Unterkunft bieten, eine Summe in Höhe von 350 britischen Pfund (418 Euro) pro Monat erhalten.

Das Förderprogramm soll Bürgern, Wohltätigkeitsorganisationen, Gemeinden und Unternehmen ermöglichen, Geflüchtete aus der Ukraine in Sicherheit zu bringen – auch solche, die keine Verbindungen zu Großbritannien haben.

Wohnungsminister Michael Gove sagte dazu dem Sender Sky News, dass damit Zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer ins Vereinigte Königreich kommen dürften, die ersten davon in etwa einer Woche. Die britische Regierung reagiert mit dem Programm offensichtlich auf Kritik, sich zu langsam um das Wohl jener Menschen zu kümmern, die sich vor dem Krieg in der Ukraine in Sicherheit gebracht haben.