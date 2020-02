London geht voll auf Konfrontation mit der EU

Nächsten Montag starten die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich über die künftigen Beziehungen. Und dabei stehen die Zeichen auf Streit, denn London geht nun voll auf Konfrontationskurs mit Brüssel.

Die britische Regierung unter Premier Boris Johnson hat gestern ihr Mandat für die Verhandlungen veröffentlicht. Darin wird das Ziel einer "völligen wirtschaftlichen wie politischen Unabhängigkeit" betont. In diesem Zusammenhang droht das Königreich mit einem vorzeitigen Ende der Verhandlungen mit der EU über die künftigen Beziehungen, sollte es bis Ende Juni keine Fortschritte geben.

Großbritannien will sich künftig nicht mehr automatisch EU-Regeln anpassen: "Wir wollen die bestmöglichen Handelsbeziehungen mit der EU, aber wir werden im Zuge der Vereinbarung nicht unsere Souveränität aufgeben", betonte Kabinettsminister Michael Gove.

Grenze zur Republik Irland?

Gove betonte bei seiner Präsentation der Pläne im Unterhaus gleich mehrfach, es werde keine Grenze in der Irischen See geben. Er befeuerte damit Spekulationen, London könnte seine Zugeständnisse aus dem Brexit-Vertrag rückgängig machen, wonach zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens künftig Warenkontrollen stattfinden sollen, um die Grenze zu Irland offen zu halten.

Das Königreich hat die EU offiziell am 31. Jänner verlassen. Bis Jahresende gilt jedoch eine Übergangsphase, in der die bisherigen Regelungen weitere Gültigkeit haben. Sollte es bis Jahresende keine Einigung geben, dann droht ein ungeregelter Austritt der Briten – mit allen negativen Konsequenzen.

Neben einem Freihandelsabkommen wollen die Briten separat Bereiche wie Fischerei, Luftfahrt, Migration und Strafverfolgung klären. Brüssel hingegen peilt ein umfassendes Abkommen an, das möglichst alle diese Bereiche unter einen Hut bringt. EU-Chefunterhändler Michel Barnier hatte bei der Vorstellung seines Mandats gewarnt, Brüssel werde den Vertrag "nicht um jeden Preis abschließen".

Die EU will laut Barnier in insgesamt zehn Verhandlungsgruppen parallel über Themen wie Handel, Sicherheit und Außenpolitik sprechen. "Die Verhandlungen werden komplex, herausfordernd und sehr schwierig werden." Es könne auch sein, dass es keine Ergebnisse geben werde, betonte Barnier. "In einer sehr kurzen Zeit kann man nicht alles machen. Wir machen so viel, wie wir können." Die Verhandlungsfrist läuft bis Ende des Jahres.

