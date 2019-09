London fürchtet Unruhen, Krankheiten, Hamsterkäufe

Das britische Parlament hat die Regierung – kurz vor der von Premier Boris Johnson verordneten Zwangspause – gezwungen, interne Dokumente zur Vorbereitung auf einen ungeregelten EU-Austritt zu veröffentlichen. Und das Papier hat es in sich: Das "Yellowhammer"-Dokument enthält Prognosen darüber, was bei einem No-Deal-Brexit passieren dürfte.

In dem mehrseitigen Schreiben wird unter anderem vor "Protesten und Störungen der öffentlichen Ordnung" gewarnt. Dies könnte eine "erhebliche Menge" der Polizeikräfte in Anspruch nehmen. Außerdem dürfte es aufgrund "tagelanger Wartezeiten für Lastwagen am Ärmelkanal" zu Lieferengpässen bei Medikamenten kommen.

Krankheiten bei Tieren

In weiterer Folge könnten Krankheiten bei Tieren ausbrechen, die die menschliche Gesundheit beeinträchtigen könnten, heißt es in dem Dokument. Urlauber müssten sich auf Flughäfen, bei Fahrten mit Fähren über den Ärmelkanal und bei Nutzung des Eurotunnels "in Geduld üben".

Auch bestimmte Lebensmittel dürften dem Papier zufolge knapp werden. Hamsterkäufe könnten das Problem verschlimmern – schon jetzt decken sich viele Briten vorsichtshalber mit bestimmten Waren ein. In Teilen des Landes könnte es auch zu Treibstoffengpässen kommen. Im britischen Nordirland dürften die Strompreise erheblich steigen. Außerdem rechnen die Experten bei einem No Deal mit heftigen Auseinandersetzungen zwischen britischen Fischern und Kollegen aus EU-Ländern.

Wirbel um neue Überschrift

Aufsehen ausgelöst hat zudem, dass der Titel des brisanten Papiers offenkundig geändert wurde. Der "Sunday Times"-Journalistin Rosamund Urwin waren schon vor Wochen inhaltlich identische Dokumente mit der Überschrift "Grundlegendes Szenario" zugespielt worden, wie sie auf Twitter schrieb. Die von der Regierung nun veröffentlichten Papiere tragen den Titel "Planungsannahmen für den schlimmsten Fall".

Durch die geänderte Überschrift sieht sich die Opposition in ihrer Vermutung bestätigt, dass die Regierung die möglichen Folgen eines ungeregelten EU-Austritts am 31. Oktober herunterspielt. Labour-Politiker Andy McDonald forderte, das Johnson zu den Dokumenten Stellung nehmen müsste. Die Planungen erinnerten an einen "Krieg oder an eine Naturkatastrophe".

Backstopp muss bleiben

Michel Barnier, Brexit-Chefunterhändler der EU, informierte gestern die Fraktionschefs des EU-Parlaments über den Stand der Vorbereitungen zu dem für 31. Oktober geplanten britischen Austritt. Demnach hat London bisher keinen neuen Vorschlag für die Brexit-Modalitäten gemacht.

EU-Parlamentspräsident David Sassoli sagte, ein weiterer Aufschub sei möglich. Aber ein Verzicht auf die Garantieklausel (Backstop), mit der Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland vermieden werden sollen, sei nicht möglich.

