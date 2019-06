London: Der US-Präsident macht schon vorab Ärger

Diplomatie ist seine Sache nicht. Der US-Präsident Donald Trump tritt heute seinen Staatsbesuch in Großbritannien an und hat die Gastgeber schon im Vorfeld verärgert. In zwei Interviews, die der Präsident dem Massenblatt "Sun" und der Sonntagszeitung "Sunday Times" gab, hielt er mit kontroversen Äußerungen nicht zurück. Man soll, schreibt die diplomatische Etikette vor, sich nicht öffentlich in die inneren Angelegenheiten des Gastlandes mischen. Einen Trump kümmert das wenig.

Großbritannien sollte ohne Deal aus der EU austreten, schlug der Präsident vor. "Wenn man nicht bekommt, was man will, würde ich rausgehen." Auch die 39 Milliarden Pfund an britischen Verbindlichkeiten gegenüber der EU "würde ich nicht zahlen". Premierministerin Theresa May sei in den Verhandlungen mit der EU gescheitert. Jetzt solle sich Großbritannien der Dienste von Nigel Farage bedienen, der gerade mit seiner Brexit-Partei bei den Europawahlen triumphierte. Die britische Regierung habe nicht begriffen "wie gut sie abschneiden würde, wenn sie ihn ins Team holte".

Auch zur Nachfolge seiner Gastgeberin hatte Trump etwas beizusteuern. Im Feld von Bewerbern um den Vorsitz der Konservativen Partei und damit um den Job des Premiers bevorzugt er Boris Johnson. Boris sei sein Freund und "würde einen sehr guten Job machen". Bei so vielen Fettnäpfchen, in die der 72-Jährige trampelte, macht es schon fast nichts mehr aus, dass er Herzogin Meghan kritisierte, die ihm gegenüber "fies" gewesen sein soll.

Labour-Chef Jeremy Corbyn nannte "Trumps Versuch, zu entscheiden, wer der nächste Premierminister wird, eine völlig inakzeptable Einmischung in die Demokratie unseres Landes". Auch Corbyns Parteifreund und Bürgermeister von London, Sadiq Khan, kritisierte Trump scharf. Großbritannien solle nicht den roten Teppich für jemanden ausrollen, dessen Politik "die Antithese zu unseren Werten" sei. Trump sei eines "der entsetzlichsten Beispiele einer wachsenden globalen Gefahr", gehöre in eine Reihe mit "den Faschisten des 20. Jahrhunderts" und werde als "die Galionsfigur dieser globalen rechtsextremen Bewegung gesehen". Kein Wunder also, dass weder Khan noch Corbyn am Staatsbankett am Abend teilnehmen wollen. Auch Meghan wird fehlen, sie ist ja noch im Mutterschaftsurlaub.

Öffentlichkeit wird gemieden

Wegen zu erwartender Proteste hatte der US-Gast darauf verzichtet, sich bei seinem dreitägigen Besuch in der Öffentlichkeit zu zeigen. Stattdessen reist er stets gut abgeschirmt in seiner gepanzerten Limousine, "Beast" genannt. Nur in Portsmouth wird der Präsident im Freien zu sehen sein, wenn er am Mittwoch an der Seite von Elizabeth II. des 75. Jahrestages der D-Day-Invasion gedenkt. Doch die traditionelle Kutschfahrt im offenen Landauer vorbei an jubelnden Menschenmengen muss ausfallen – mangels jubelnder Menschenmengen.

