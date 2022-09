Liz Truss wird neue britische Premierministerin

Wie die regierenden Konservativen am Montag mitteilten, setzte sich die 47-jährige Außenministerin in einer parteiinternen Abstimmung gegen den früheren Finanzminister Rishi Sunak durch. Sie tritt die Nachfolge von Boris Johnson an der Partei- und damit auch Regierungsspitze an. Truss lag in allen Umfragen so deutlich vorne, dass Sunaks Sieg eine Riesenüberraschung gewesen wäre. Am Dienstag wird die neue Premierministerin von der Queen ernannt.