Eine Machtübergabe in Großbritannien pflegt so brutal wie zügig zu verlaufen. Liz Truss hatte am Montag Boris Johnson als Chef der Konservativen abgelöst. Am Dienstag übernahm sie von ihm das Amt des Premiers. Der Vorgänger bekam am Vormittag noch Gelegenheit, ein paar letzte Worte an eine Schar von Parteifreunden zu richten, bevor er zur Queen nach Schottland flog, um seine offizielle Entlassung einzureichen.