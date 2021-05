Litauen weist zwei belarussische Diplomaten aus

Bei ihnen handle es sich um "Geheimdienstagenten", begründete das Außenministerium in Vilnius den Schritt. Sie müssten wegen "Aktivitäten, die nicht mit dem Status eines Diplomaten vereinbar" seien, ausreisen.

Vilnius/Minsk. Belarus (Weißrussland) steht seit der mit einem Kampfjet erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs in Minsk und der Festnahme des regierungskritischen Journalisten Roman Protassewitsch international massiv unter Druck. Das Flugzeug war am Sonntag auf dem Weg in die litauische Hauptstadt Vilnius, als es umgeleitet wurde.

Protassewitsch lebte im Exil, unter anderem in Litauen. Er und seine Freundin wurden bei der erzwungenen Zwischenlandung in Minsk festgenommen.