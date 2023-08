Litauen schließt zwei Grenzübergänge zu Belarus

Die Regierung des baltischen EU- und NATO-Landes entschied am Mittwoch in Vilnius, die beiden Kontrollpunkte Sumskas und Tverecius zum 18. August bis auf weiteres dicht zu machen. Belarus reagierte verärgert.

"Diese Entscheidung ist eine der Präventivmaßnahmen, um die Bedrohungen der nationalen Sicherheit und mögliche Provokationen an der Grenze einzudämmen", sagte die litauische Innenministerin Agne Bilotaite. Dadurch könnte mehr Personal zur Überwachung und zum Schutz der Grenze eingesetzt werden.

Belarus reagierte verärgert auf die Entscheidung des Nachbarlands. Es handle sich um eine "weitere nicht konstruktive und unfreundliche Maßnahme" seitens der litauischen Regierung, erklärte der belarussische Grenzschutz am Mittwoch im Online-Dienst Telegram. Die litauischen Behörden nutzten "jeden Vorwand", um sowohl die gegenseitigen Warenströme als auch den Zustrom von Litauern nach Belarus zu verringern.

Litauen hat eine fast 680 Kilometer lange Grenze zu Russlands engem Verbündeten Belarus. Der Baltenstaat ist wie Polen und Lettland besorgt wegen Aktivitäten der russischen Privatarmee Wagner im Nachbarland. Deren Truppen hatten nach dem gescheiterten Aufstand gegen Moskau ihr Lager in Belarus aufgeschlagen - und sollen nach Angaben der Führung in Minsk die belarussische Armee schulen. Laut Grenzschutz-Chef Rustamas Liubajevas könnten bis zu 4.500 Wagner-Kämpfer in der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik sein.

Die Grenzübergänge Sumsko und Tvereciaus werden seit Jahren besonders stark von Einkaufstouristen und Menschen genutzt, die Verwandte im jeweils anderen Land besuchen möchten. Nach Angaben von Bilotaite diskutierten die baltischen Staaten und Polen auch über die Möglichkeit einer vollständigen Schließung ihrer Grenzen zu Belarus. Dazu solle es Ende des Monats Gespräche in Warschau geben, sagte sie der Agentur BNS zufolge.

