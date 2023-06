Linzer Managerin in der Ukraine: "Das ist eine ökologische Katastrophe"

Tanja Hübner fährt aus beruflichen Gründen regelmäßig mit dem Auto in die Ukraine. Gerade am Dienstag ist sie wieder zurückgekommen. Die Osteuropa-Managerin der Saatbau Linz war in dem Kriegsland, als der Kachowka-Staudamm zerstört wurde. Mitarbeiter der ukrainischen Saatbau-Tochter kommen aus der Region, wo das Unglück geschah.