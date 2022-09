In Brasilien, dem größten und bevölkerungsreichsten Land Südamerikas, finden am Sonntag Präsidentenwahlen statt. Das Match dabei lautet Amtsinhaber Jair Bolsonaro gegen Ex-Staatschef Luiz Inazio Lula da Silva. Am Sonntag wählt Brasilien einen neuen Präsidenten. Wie ist die Ausgangslage? Der rechtsextreme Amtsinhaber Jair Bolsonaro hofft auf eine Wiederwahl. Danach schaut es aber nicht aus, denn Ex-Präsident Lula da Silva, der das riesige Land in Südamerika bereits von Anfang 2003 bis Ende