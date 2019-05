Liberale Fraktion mit Macron

Das hätten Vertreter der Allianz der Liberalen und Demokraten in Europa (ALDE), der auch die NEOS angehören, und von Renaissance bei einem Treffen am Samstag vereinbart, erklärte die deutsche FDP am Sonntag.

ALDE und Renaissance seien bereit, nach den Europawahlen auch andere gleichgesinnte Parteien in die Fraktion aufzunehmen, berichtete die FDP weiter. Die gemeinsame Fraktion werde eine neue Kraft im Europäischen Parlament sein und die derzeitige faktische Koalition der Sozial- und Christdemokraten, SPE und EVP, beenden, so die Hoffnung der FDP.

