Lettland schließt zwei Grenzübergänge zu Russland

Auf Beschluss der Regierung des baltischen Landes sind die beiden Kontrollpunkte Pededze and Vientuli bis auf weiteres dicht, wie Innenminister Rihards Kozlovskis am Montag im lettischen Rundfunk sagte. Demnach wurden an beiden Kontrollpunkten Betonblöcke und Stacheldrahtrollen errichtet. Russland hatte vergangene Woche angekündigt, dass ukrainische Staatsbürger ab diesem Montag nur noch an zwei Grenzübergängen nach Russland einreisen dürfen: über den Flughafen Scheremetjewo in Moskau und den Kontrollpunkt Vientuli. Die lettische Regierung erklärte daraufhin, Pededze and Vientuli zu schließen.

Befürchtet wurde, dass es in Vientuli zu einem Andrang von Ukrainern kommt, die von dort über die nun letzte für sie noch offene Landgrenze in der EU nach Russland einreisen wollen - zumeist, um von dort weiter in ihre von Moskau besetzten Heimatorte zu gelangen.

