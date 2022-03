Lemberg beschossen: Krieg rückt an EU-Grenzen heran

Bild: APA/AFP/State Emergency Service of Ukrai/HANDOUT

Am Sonntag starben mindestens 35 Menschen bei der Attacke auf einen Truppenübungsplatz unweit der Stadt Lwiw (Lemberg). 134 weitere wurden nach ukrainischen Angaben verletzt.

Der Angriff bei Lwiw hat eine besondere Brisanz. Hier sammeln sich Tausende Flüchtlinge. Der Übungsplatz Jaworiw ist nur rund 15 Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt. Auf ihm waren zumindest vor dem Krieg viele NATO-Ausbilder aktiv. Videos und Fotos zeigten schwere Zerstörungen. Gebietsgouverneur Maxim Kozitsky zufolge wurden mehr als 30 Raketen abgefeuert.

Bei dem Angriff könnte es sich um einen gezielten Schlag auf einen der Verteilungspunkte für ankommende Waffenlieferungen aus dem Westen an die Ukraine gehandelt haben, sagt Oberst Markus Reisner, Leiter der Entwicklungsabteilung der Theresianischen Militärakademie. "Dafür spricht der Einsatz einer hohen Anzahl an seegestützten präzisen Marschflugkörpern."

Kiew: Vorbereitung auf Blockade

Rund um die Hauptstadt Kiew gab es nach ukrainischen Angaben heftige Kämpfe in den Ortschaften Irpin und Makariw. Bei Irpin wurde am Sonntag auch ein US-Journalist getötet. Ein weiterer wurde verletzt. In Irpin, Makariw und anderen Dörfern wird die humanitäre Lage immer schlechter.

Ukrainische Verteidiger bei einer zerstörten Brücke in Irpin, einem der Vororte der Hauptstadt Kiew. Der Ort war am Wochenende heftig umkämpft. Bild: APA/AFP/Aris Messinis

Bei ihrem Angriff auf Kiew versuchen die russischen Truppen nach Angaben des ukrainischen Generalstabs, die Hauptstadt auch von Osten zu blockieren. Die russische Armee ziehe zudem Reserven ein, hieß es aus Kiew weiter. So würden Soldaten in die Ukraine verlegt, die eigentlich zur Friedenssicherung in der von Aserbaidschan und Armenien beanspruchten Kaukasusregion Bergkarabach eingesetzt seien. Auch Söldner aus Syrien und Serbien sollen demnach auf russischer Seite kämpfen.

Angriffe mit Phosphorbomben?

Kiew bereitet sich auf eine mögliche Blockade durch russische Truppen vor. Es seien Vorräte mit Lebensmitteln angelegt worden, um zwei Millionen Kiewer zwei Wochen lang zu versorgen, sagte der Vizechef der Stadtverwaltung, Walentyn Mondryjiwskyj.

Im Südosten des Landes versuchen russische Einheiten ukrainischen Angaben zufolge weiter eine Erstürmung der belagerten Hafenstadt Mariupol. Die "Besatzer greifen zynisch und absichtlich Wohngebäude und dicht bevölkerte Gebiete an und zerstören Kinderkrankenhäuser und städtische Einrichtungen", erklärte die Stadtverwaltung im Internetdienst Telegram. Bereits 2187 Zivilisten seien gestorben. Sowohl diese Angaben als auch jene über Angriffe der russischen Truppen mit Phosphorbomben im Osten der Ukraine waren unabhängig nicht zu überprüfen.

"Wir sehen mit Schrecken die steigenden Zahlen ziviler Opfer und die sinnlose Zerstörung durch die russischen Kräfte", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg der deutschen Zeitung "Welt am Sonntag". Er erwartet eine weitere Verschärfung der Kämpfe und der humanitären Notlage.

Statthalterin in Melitopol

In der südukrainischen Stadt Melitopol setzte Russland erstmals in einem eroberten Gebiet eine eigene Statthalterin ein. Die Lokalabgeordnete Halyna Daniltschenko rief die Einwohner auf, sich "an die neue Realität" anzupassen. Zugleich verlangte sie, die Menschen sollten nicht mehr gegen die russischen Besatzungstruppen demonstrieren. Melitopols Bürgermeister Iwan Fedorow war zuvor nach Kiewer Angaben von der russischen Seite verschleppt worden – wie auch der Bürgermeister von Dniprorudne.