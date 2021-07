Le Pen stellt sich auf Parteitag zur Wiederwahl

Auf einem zweitägigen Parteitag ihres Rassemblement National (Nationale Sammlungsbewegung) im südfranzösischen Perpignan will sich die 52-Jährige als Vorsitzende bestätigen lassen (Parteitagsbeginn am Samstag um 12.00 Uhr). Gegenkandidaten gibt es nicht. Experten rechnen deshalb mit einer Zustimmung.

Am Sonntagnachmittag will Le Pen in einer Rede ihren Kurs erläutern und sich zu ihrer Präsidentschaftskandidatur im kommenden Jahr äußern (15.00 Uhr). Bei den Regionalwahlen war ihre Partei entgegen Umfragen leer ausgegangen und hatte rund 30 Prozent ihrer Wähler eingebüßt. Le Pen ist deshalb in Erklärungsnot.