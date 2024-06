Le Pen, Salvini, Wilders: ID-Parteien trafen sich

Zum Treffen der Parteien der Rechtsaußen-Fraktion ID in Brüssel lud am Mittwochabend Marine Le Pen, die Galionsfigur des französischen "Rassemblement National" (RN) – des Wahlsiegers der EU-Wahl in Frankreich. Mit 30 der 58 ID-Abgeordneten dominiert der RN künftig die ID-Fraktion.

Ziel des Treffens sei ein "möglichst breites" Rechtsbündnis, hieß es vorab vom italienischen Vizepremier und Lega-Chef Matteo Salvini, der am Treffen teilnahm.

Salvinis Lega war bei der EU-Wahl von 34,3 Prozent (2019) auf nun nur noch 9,0 Prozent abgestürzt. Die Stimmen des rechten Lagers in Italien gewannen heuer vornehmlich die "Fratelli d’Italia" (FdI) – die Partei von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Mit 28,8 Prozent stellen die FdI diesmal 24 Mandatare im EU-Parlament – allerdings in der konkurrierenden Rechtsaußen-Fraktion EKR.

Für ein wirklich breites Rechtsaußen-Bündnis müssten sich die EKR-Fraktion mit ihren derzeit 73 Abgeordneten und die ID-Fraktion zusammenschließen. Dabei gibt es aber einigen Hürden (siehe auch Leitartikel).

Vorerst koordinierten sich gestern die Parteien der ID-Fraktion. Am Treffen nahmen neben anderen der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders für die PVV und Harald Vilimsky, der Leiter der FP-Delegation im EU-Parlament, teil.

AfD vorerst nicht eingeladen

Nicht eingeladen war laut Salvini die AfD. Die ID-Fraktion hatte die Deutschen kurz vor den Wahlen auf Betreiben Le Pens ausgeschlossen. Auslöser waren verharmlosende Äußerungen des AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah zur Waffen-SS. Die AfD bemüht sich um Wiederaufnahme – nicht zuletzt deswegen wurde Krah diese Woche aus der EU-Delegation der AfD ausgeschlossen.

