Lawrow kam ohne Mandat für Waffenruhe nach Antalya

Im Ukraine-Krieg ist auch nach einem hochrangigen Schlichtungsversuch kein Weg zum Frieden in Sicht. Ein Treffen des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in Antalya in der Türkei brachte gestern keine wesentlichen Fortschritte. Es gelang nicht, eine zumindest zeitweilige Waffenruhe oder auch nur weitere Fluchtkorridore zu vereinbaren.

Kuleba beklagte, Lawrow sei nicht in der Lage gewesen, Fluchtkorridore zu vereinbaren, auch nicht für die besonders schwer leidende Stadt Mariupol. Der russische Außenminister müsse darüber in Moskau Rücksprache halten. Es sei auch über eine 24-stündige Waffenruhe gesprochen worden, aber: "Wir haben keinen Fortschritt in dieser Frage erzielt. Denn wie es scheint, werden diese Entscheidungen von anderen in Russland getroffen."

Nicht einmal humanitäre Fluchtkorridore etwa für die schwer leidende Bevölkerung der Stadt Irpin konnten vereinbart werden.

Unversöhnliche Positionen

Es sei schwierig, einen Krieg zu stoppen, wenn der Aggressor nicht den Willen dazu habe, sagte Kuleba. Lawrow sagte seinerseits, man habe sich auf humanitäre Fragen konzentriert . Er habe kein Mandat, über eine Waffenruhe zu sprechen. Beide Seiten zeigten sich aber bereit, die Gespräche fortzusetzen.

Zu diesem Thema und zum Treffen der Außenminister von Russland und der Ukraine berichten Paul Krisai aus Moskau und Christian Wehrschütz aus der Ukraine.

In den getrennten Pressekonferenzen beider Minister wurden die bisher unversöhnlichen Positionen beider Länder deutlich. Kuleba betonte, sein Land verfolge konsequent das Ziel einer NATO-Vollmitgliedschaft, auch wenn er damit nicht in den nächsten Jahren rechne. Lawrow wiederholte dagegen die russische Forderung, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied werden dürfe und demilitarisiert werden müsse, damit von dem Land "keine Gefahr für Russland und die russische Kultur ausgehe". Russland wolle nie mehr vom Westen und westlichen Firmen abhängig sein. Man habe selbst nie mit Sanktionen im Energiesektor gedroht und habe eigene Märkte für Öl und Gas.

Die Ukraine hatte deutlich gemacht, dass sie grundsätzlich über Möglichkeiten für ein Ende des Konflikts reden wolle. Lawrow erklärte hingegen anschließend, das richtige Forum dafür seien die bereits begonnenen Gespräche in Belarus, dem eng mit Russland verbündeten gemeinsamen Nachbarland. Lawrow warf dem Westen vor, mit Waffenlieferungen an die Ukraine den Konflikt zu verschärfen.

Lawrow: Nicht angegriffen

Lawrow behauptete, dass Russland die Ukraine nicht angegriffen habe. Sein Land habe sich vielmehr in seiner Sicherheit bedroht gefühlt. Kuleba sagte, das Gespräch sei einfach und schwierig zugleich gewesen. "Einfach, weil Minister Lawrow im Wesentlichen seine traditionellen Narrative über die Ukraine vorgetragen hat. Schwierig, weil ich mein Bestes gegeben habe, um zumindest eine diplomatische Lösung zu finden für die humanitäre Tragödie, die sich vor unseren Augen entfaltet, auf dem Schlachtfeld in den belagerten Städten."

"Ukraine wird sich nicht ergeben"

Als Bedingung für eine Einstellung der Gefechte fordert Russland, dass sich die Ukraine in ihrer Verfassung für neutral erklärt. Zudem müsse Kiew die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch sowie die Separatistengebiete Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten anerkennen. Beide Seiten hatten zuletzt Kompromissbereitschaft angedeutet. Doch betonte Kuleba: "Die Ukraine hat sich nicht ergeben, ergibt sich nicht und wird sich nicht ergeben!" Kiew sei bereit für diplomatische Lösungen.

Keine Daten mehr aus dem AKW Saporischschja

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat nach Tschernobyl auch die Verbindung zum größten europäischen Atomkraftwerk in der Ukraine, Saporischschja, verloren. IAEA-Chef Rafael Grossi teilte am Mittwochabend mit, die Datenverbindung zu den Überwachungsgeräten in Saporischschja sei ausgefallen. Der Grund war gestern noch unklar.

Vergangene Woche hatten russische Truppen das Atomkraftwerk Saporischschja attackiert und eingenommen. Dabei kam es auf dem Gelände zu einem Brand, der allerdings rasch gelöscht werden konnte.

Der Atomreaktor von Tschernobyl hat nach russischen Angaben unterdessen wieder Strom. Spezialisten aus Belarus hätten die Versorgung wiederhergestellt, teilte das russische Energie-Ministerium gestern mit. Die belarussische Agentur Belta hatte zuvor berichtet, belarussische Experten wären zum AKW geschickt worden.

Die Ukraine hatte am Mittwoch gewarnt, wegen einer gekappten Stromleitung zwischen Kiew und dem AKW bestehe die Gefahr, dass die Brennelemente nicht mehr gekühlt werden, Radioaktivität könnte austreten.