Lateinamerika bekommt die Corona-Pandemie einfach nicht in den Griff. Selbst fünf Monate nach der Verhängung der ersten Lockdowns steigen die Zahlen der Infektionen und Toten weiter an. Mit mehr als sechs Millionen nachgewiesenen Coronafällen sind Lateinamerika und die Karibik mittlerweile die am massivsten betroffene Region der Welt. Dazu kommt eine sehr hohe Dunkelziffer. Auch bei der Zahl der Corona-Todesfälle liegt Lateinamerika mittlerweile ganz vorne.