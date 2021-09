Laschets Sofortplan soll Wahlsieg retten

Die CDU sei in Niedersachsen stärkste politische Kraft geworden, daran "kann man erkennen: Umfragen sind Umfragen. Am Ende entscheiden die Wähler", sagte der CDU-Chef. Obwohl die Mehrheit der Wähler auch die zweite TV-Debatte aller drei Kanzlerkandidaten am Sonntag als weiteren Sieg für SPD-Chef Olaf Scholz werteten, fühlt sich Laschet siegessicher. Er präsentierte gestern sein Sofortprogramm für die ersten 100 Tage als Kanzler, das unter anderem verstärkten Klimaschutz, Unterstützung für Familien und mehr Sicherheit verspricht.