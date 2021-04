Laschet ist klarer Favorit, Söder gibt aber noch nicht auf

Die Entscheidung, wer die deutschen Unionsparteien CDU und CSU als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl am 26. September führen wird, wurde zwar gestern erneut vertagt. Aber das Pendel schlägt mittlerweile eindeutig in Richtung des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet aus. Dennoch will CSU-Chef Markus Söder noch nicht aufgeben.