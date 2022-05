"Lage ist extrem eskaliert": Russland verstärkt Angriffe in der Ost-Ukraine

Russische Truppen haben ihre Angriffe im Osten der Ukraine am Sonntag massiv ausgeweitet: "Die Lage ist extrem eskaliert", sagte Serhij Gaidai, der Gouverneur der Region Luhansk, in der die besonders umkämpfte Stadt Sjewjerodonezk liegt. Der Beschuss sei am Wochenende so intensiv gewesen, dass es nicht möglich sei, die Zahl der Opfer und die Schäden abzuschätzen. Bereits am Freitag hatte Gaidai erklärt, russische Soldaten seien in Sjewjerodonezk eingedrungen.

Möglicherweise müssten sich die ukrainischen Truppen zurückziehen, um nicht eingekesselt zu werden. Ob sie damit bereits begonnen haben, war gestern noch nicht klar. "Die Kämpfe gehen weiter", teilte noch am Morgen der Generalstab der ukrainischen Armee auf Facebook mit. Sjewjerodonezk ist die größte Stadt im Donbass, die von der Ukraine gehalten wird.

In den vergangenen Tagen sind die russischen Einheiten offenbar langsam, aber beständig vorgerückt und haben Boden gutgemacht. So erklärte am Samstag das russische Verteidigungsministerium, die Stadt Lyman mit einem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt sei vollständig unter der Kontrolle russischer Truppen und der mit ihnen verbündeten Einheiten der Volksrepublik Donezk.

Lyman liegt 60 Kilometer von Sjewjerodonezk entfernt. Laut der ukrainischen Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar gingen die Kämpfe um Lyman allerdings weiter, wie die Website "ZN.ua" berichtete. Unabhängig überprüfen lässt sich dies nicht.

Die russischen Einheiten und ihre Verbündeten scheinen kurz davor zu stehen, die gesamte Region Luhansk zu erobern. Damit hätte die russische Führung zumindest ein Ziel erreicht, nachdem die Einnahme der Hauptstadt Kiew am ukrainischen Widerstand gescheitert war.

Luhansk bildet zusammen mit Donezk den Donbass, beide Regionen werden bereits seit 2014 in weiten Teilen von pro-russischen Separatisten kontrolliert, die an der Seite der russischen Soldaten kämpfen. Die Separatisten haben die Volksrepubliken Luhansk und Donezk ausgerufen, die zwar von Russland, nicht aber international anerkannt werden.

Selenskyj auf Frontbesuch

Selenskyj besuchte am Sonntag die umkämpfte Region Charkiw im Osten des Landes. Im offiziellen Telegram-Kanal des Präsidenten verbreitete Videoaufnahmen zeigten ihn dabei, wie er Soldaten auszeichnete, die zerstörte Infrastruktur in Charkiw inspizierte, aber auch von der russischen Armee zurückgelassene ausgebrannte Militärfahrzeuge besichtigte. Er dankte den Soldaten für ihren Einsatz: "Ich bin grenzenlos stolz auf unsere Verteidiger. Jeden Tag kämpfen sie unter Einsatz ihres Lebens für die Freiheit der Ukraine", so der Präsident.

Während Selenskyj sich von der Militärführung einen Bericht über die operative Lage an der Front geben ließ, sprach er mit Gouverneur Oleh Synehubow über die Schäden an zivilen Objekten in der Region. Laut Synehubow wurden in Charkiw und dem Umland mehr als 2000 Häuser zerstört. Immer noch sind 31 Prozent des Territoriums unter russischer Kontrolle. Die ukrainische Gegenoffensive im April und Mai habe zur Befreiung von fünf Prozent des Gebiets beigetragen, sagte Synehubow.

Kampfdrohne gespendet

Die Bürger der Baltenrepublik Litauen haben mehr als fünf Millionen Euro für den Kauf einer Kampfdrohne für die ukrainische Armee gespendet. Das Geld kam bei einer öffentlichen Spendenaktion zusammen, die am Samstagabend endete. Litauen hat 2,8 Millionen Einwohner.

Spendenaktion: „Vermutlich zum ersten Mal in der Geschichte können die Bürger eines Staates eine solche schwere Waffe kaufen und einem anderen Staat spenden“, sagte Andrius Tapinas vom Internet-TV-Sender Laisves TV, der die Spendenaktion initiiert hatte.