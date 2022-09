Lächelnd zur Seligkeit

Der aktuelle Papst hatte im Oktober 2021 ein Wunder auf Fürsprache Johannes Paul I. offiziell anerkannt. Die bestätigte Heilung eines Mädchens im Jahr 1978 war die letzte Hürde im Verfahren zur Seligsprechung, das 2003 ins Leben gerufen wurde. Der am 26. August 1978 gewählte Johannes Paul I. (Albino Luciani) starb einen plötzlichen Tod. Um die Ursache seines Ablebens am 28. September 1978 rankten sich Legenden. So behaupteten manche, der Papst sei vergiftet worden, um Reformen im Vatikan zu verhindern. Die offizielle Diagnose lautet Herzinfarkt.