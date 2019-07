Kurzporträts von Von der Leyen bis Lagarde

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen (Deutschland) Bild: dpa

Die Bundesverteidigungsministerin von der CDU soll erste Frau an der Spitze der EU-Kommission werden. Die 60-Jährige war bei dem EU-Gipfel die Überraschungskandidatin für die Nachfolge von Kommissionschef Jean-Claude Juncker ab dem 1. November. Das Europaparlament muss ihre Ernennung noch mit der Mehrheit seiner Mitglieder bestätigen.

In dem Ministeramt, das von der Leyen seit Ende 2013 innehat, machten ihr zuletzt Affären zu schaffen. Mit ihrem Plädoyer für eine europäische Verteidigungspolitik und ein deutsch-französisches Kampfflugzeug erntete sie aber Unterstützung bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der sie laut Diplomaten für den Brüsseler Spitzenposten vorschlug. Die in Brüssel geborene von der Leyen spricht fließend Englisch und Französisch und hat sieben Kinder.

Charles Michel

Charles Michel (Belgien) Bild: (AFP)

Der amtierende belgische Regierungschef wird am 1. Dezember EU-Ratspräsident und Nachfolger des Polen Donald Tusk an der Spitze der EU-Staaten. Der 43-Jährige ist Liberaler und gehört damit zu der Parteiengruppe, der sich nach der Europawahl auch Frankreichs Präsident Macron angeschlossen hat.

Michel hatte im Dezember nach einem Streit mit den flämischen Rechtsextremisten über die Flüchtlingspolitik seinen Rücktritt vom Posten des Ministerpräsidenten angekündigt, den er gut vier Jahre lang innehatte. Die Politik wurde dem kahlköpfigen Bartträger quasi in die Wiege gelegt: Sein Vater Louis Michel war belgischer Außenminister und EU-Kommissar.

Josep Borrell

Josep Borrell (Spanien) Bild: (AFP)

Der 72-jährige Katalane soll neuer Außenbeauftragter der EU werden. Er ist seit 2018 spanischer Außenminister. Erstmals in die spanische Regierung kam der Sohn eines Bäckers 1984 als Finanzstaatssekretär. Im April 1998 wurde er Kandidat der spanischen Sozialisten für das Amt des Regierungschefs für die Wahlen im Jahr 2000.

Doch wegen einer Affäre um Steuerhinterziehung um zwei seiner Mitarbeiter im Finanzministerium musste er das Handtuch werfen. Er versuchte darauf sein Glück als Europaabgeordneter und war zwischen 2004 und 2007 Präsident des Europäischen Parlaments.

Christine Lagarde

Christine Lagarde (Frankreich) Bild: AFP

Die 63-jährige Französin soll erste Frau an der Spitze der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main werden. Für die derzeitige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) spricht ihre fundierte Kenntnis großer Finanzinstitutionen wie ihre Erfahrung als französische Wirtschaftsministerin während der Finanzkrise 2008. Sie gehört politisch der EVP an.

Zudem spricht die gelernte Anwältin Lagarde perfekt Englisch. Allerdings prangt ein schwarzer Fleck auf Lagardes weißer Weste: In der sogenannten Tapie-Affäre um veruntreute französische Staatsgelder wurde sie 2016 schuldig gesprochen. Sie ging aber straffrei aus.

