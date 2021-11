Kurzfristige Absage der Queen befeuert Spekulationen über ihre Gesundheit

Als Queen Elizabeth II. im Jahr 1952 im Alter von nur 21 Jahren den britischen Thron bestieg, gab sie ihren Landsleuten folgendes Versprechen: "Mein ganzes Leben, sei es kurz oder lang, werde ich in euren Dienst stellen." Diese Zusage hat die äußerst pflichtbewusste britische Monarchin stets sehr ernst genommen. Daher ist die Zahl der Termine, die die 95 Jahre alte Monarchin absagen musste, sehr überschaubar.

Dass sich die Queen seit ihrem Spitalsaufenthalt im vergangenen Oktober nun so stark zurücknimmt und die Öffentlichkeit meidet, heizt daher die Spekulationen über ihren Gesundheitszustand an, insbesondere seit sie am Sonntag kurzfristig ihre Teilnahme an der traditionellen Zeremonie zum Remembrance Sunday abgesagt hat – dem Gedenken an die Gefallenen ihres Landes und des Commonwealth. Diese Zeremonie, an der sie in den vergangenen 22 Jahren stets teilgenommen hatte, war der Königin immer sehr wichtig.

Sogar der britische Premierminister Boris Johnson musste nun ausrücken, um die Bevölkerung zu beruhigen: Vor Journalisten sagte er, dass er die Queen am vergangenen Mittwoch auf Schloss Windsor besucht habe. Es gehe ihr "sehr gut". Er wisse, "dass jeder der Königin seine besten Wünsche aussprechen möchte", so Johnson. Er möchte "nur alle beruhigen".

Wird die Queen leisertreten?

Adelsexperten und Beobachter vermuten, dass "wir die Queen in Zukunft immer weniger sehen werden". Zugleich werde Prinz Charles immer mehr Aufgaben übernehmen. Der 73-Jährige hat seine Mutter zuletzt beim UNO-Klimagipfel COP26 in Glasgow vertreten. Und gestern brach Prinz Charles mit seiner Frau Camilla (74) zu einem viertägigen Staatsbesuch nach Jordanien und Ägypten auf.

Staffelübergabe an Ägypten

In dem nordafrikanischen Land soll 2022 der nächste UN-Klimagipfel stattfinden, die COP27. Der Besuch gilt daher als eine Art Staffelübergabe vom aktuellen Ausrichter (Glasgow) an den nächsten. Charles engagiert sich seit Jahrzehnten für den Umweltschutz.

Der Prinz übernimmt bereits seit längerer Zeit verstärkt Auslandsreisen für seine Mutter. Seine letzte große Herbsttour führte ihn etwa 2019 nach Indien, Neuseeland und auf die Salomonen im Pazifik. Die Königin verzichtet seit Jahren auf Fernreisen.