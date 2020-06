Kurz zu EU-Einnahmen: "Sind noch meilenweit von Einigung entfernt"

Das sagte der Bundeskanzler in einem Interview mit dem "Standard". Skeptisch sieht er den Plan der EU-Kommission diesen über EU-Anleihen zu finanzieren, die ab 2028 mit EU-Einnahmen getilgt werden sollen. Hier sei man "noch meilenweit von einer Einigung entfernt".

Für einen Kompromiss müsse noch intensiv an vielen Details gearbeitet werden, so Kurz. Dennoch zeigte er sich zuversichtlich, dass ein Programm zur Modernisierung im Bereich der "Digitalisierung, beim Klimaschutz und allen Maßnahmen, die die Wettbewerbsfähigkeit in Europa durch Reformen betreffen", gelingen könne. "Wenn aber Staaten wie Italien über Urlaubsgutscheine nachdenken oder diskutiert wird, das Geld zur Sicherung eines bedingungslosen Grundeinkommens zu verwenden, führt das nicht zur Stärkung."

Kompromiss muss möglich sein

"Interessant war für mich, dass durchaus mehr Staaten noch erheblichen Diskussionsbedarf in Bezug auf den Kommissionsvorschlag sehen", sagte der Bundeskanzler dem "Standard". Er hoffe, dass es so schnell wie möglich eine Einigung gebe. "Aber die Vorschläge sehen vor, dass die Gelder aus dem Wiederaufbauplan bis zum Jahr 2027 verteilt werden sollen. Das ist eine Umverteilung, nicht schnelle Hilfe." Auch dass im Kommissionsvorschlag das Kriterium der Arbeitslosigkeit von 2015 bis 2019 herangezogen werde, sei nicht nachvollziehbar. "Das hat mit der Corona-Krise absolut nichts zu tun."

Bezüglich des Mehrjährigen Finanzrahmens der EU für die Jahre 2021 bis 2027 meinte Kurz, er habe die "Bereitschaft wahrgenommen, auf die Rabattforderungen verstärkt einzugehen." In Bezug auf die Höhe hätten sich die Positionen seit Februar zwar nicht geändert, dennoch müsste es "bei einem Volumen von mehr als tausend Milliarden" möglich sein, "einen Kompromiss zu finden."

"Schande und Skandal"

Der Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer "Eurochambres", Christoph Leitl, reagierte indes mit Verärgerung darauf, dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag nicht auf den Wiederaufbauplan nach der Coronakrise einigen konnten. "Sie haben sich geeinigt, wie man die Wirtschaft stoppt. Jetzt können sie sich nicht darauf einigen, wie man sie wiederbelebt. Schande und Skandal in der europäischen Familie", erklärte Leitl gegenüber der APA.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.