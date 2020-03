Kurz warnt Europa: "Keine Flüchtlinge aufnehmen"

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die EU-Staaten einmal mehr vor einer Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten an der griechisch-türkischen Grenze gewarnt. "Wenn diese Menschen, die teilweise auch gewaltbereit sind, am Ende nach Mitteleuropa durchkommen, wird es nicht bei den 13.000 bleiben. Dann werden es bald Hunderttausende und später vielleicht Millionen sein. Wir hätten am Ende dieselben Zustände wie im Jahr 2015", sagte Kurz.

Die Menschen an der griechisch-türkischen Grenze würden vom türkischen Staatspräsidenten Erdogan "ausgenutzt" und "instrumentalisiert", betonte der österreichische Regierungschef.

Die EU-Außenminister verlangten bei ihrem gestrigen Krisentreffen in Zagreb Zugang für Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung. Die EU-Kommission stellt demnach "weitere 60 Millionen Euro" für die Versorgung der Bevölkerung in Nordwestsyrien zur Verfügung.

Die zwischen Russland und der Türkei vereinbarte Waffenruhe wurde von den EU-Außenministern jedoch nur als "vorsichtiges Hoffnungszeichen" bezeichnet. In der Tat wurden bereits wenige Stunden nach Inkrafttreten der Waffenpause wieder heftige Gefechte mit 15 Toten gemeldet.

An der griechisch-türkischen Grenze ist es unterdessen erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und Flüchtlingen gekommen. Die griechische Polizei setzte Tränengas gegen Menschen ein, die versuchten, die Grenzzäune zu durchbrechen.

